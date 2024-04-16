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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

16.04.2024 14:47
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım bildirimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 105.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
RALYH, TRABISAS91B7 21.07.2023 15.000 0,024 79 -
RALYH, TRABISAS91B7 24.07.2023 5.000 0,008 78,4 -
RALYH, TRABISAS91B7 15.08.2023 5.000 0,008 88,55
RALYH, TRABISAS91B7 18.09.2023 5.000 0,008 81,17
RALYH, TRABISAS91B7 25.10.2023 5.000 0,008 71,2
RALYH, TRABISAS91B7 01.12.2023 10.000 0,015 77,88
RALYH, TRABISAS91B7 25.12.2023 5.000 0,008 73,56
RALYH, TRABISAS91B7 26.12.2023 5.000 0,008 73,37
B Grubu, RALYH, TRABISAS91B7 19.03.2024 10.000 0,015 122,45
B Grubu, RALYH, TRABISAS91B7 25.03.2024 8.175 0,013 121,828
B Grubu, RALYH, TRABISAS91B7 16.04.2024 10.000 0,016 146,43
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERALY00018
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERALY00018
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERALY00018
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERALY00018

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21.07.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında 16.04.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
16.04.2024 tarihinde 146,43 fiyatından 10.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin daha önce sahip olduğu 526.850,75 RALYH payları 536.850,75 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,85)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272745


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