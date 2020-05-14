***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 63.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)RALYH, TRABISAS91B7 21.000.000 42.000.000,000 200,00000 1,00 RALYH, TRABISAS91B7 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 21.000.000 42.000.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Rıza Kandemir tarafından satın alınacağının taahhüt edilmiştir.Para Birimi TRYEk Açıklamalar- Şirketimizin 13.09.2019 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin hisselerinin tamamının 37.000.000 TL bedelle satın alınmasına ve satın alma işleminin finansmanı için de Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin 6. fıkrası gereğince yapılacak bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem arasında sayılması doğrultusunda, söz konusu %200 oranındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin karar Şirketin 08.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurulunda onaylanmış ve ayrılma hakkı süreci de tamamlanmış, bununla birlikte şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'de 90.000.000 TL'ye çıkarılması da alınacak sermaye artırımının koşulu olarak yerine getirilmiştir.Söz konusu karar ve uygulamaları takiben Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL tutarında nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılmasına,- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,- Şirketimizin nakit olarak artırılan 42.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında hamiline yazılı pay verilmesine,- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Rıza Kandemir tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesineoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845049BIST