GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.05.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 63.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
RALYH, TRABISAS91B7 21.000.000 42.000.000,000 200,00000 1,00 RALYH, TRABISAS91B7 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 21.000.000 42.000.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Rıza Kandemir tarafından satın alınacağının taahhüt edilmiştir.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
- Şirketimizin 13.09.2019 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin hisselerinin tamamının 37.000.000 TL bedelle satın alınmasına ve satın alma işleminin finansmanı için de Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin 6. fıkrası gereğince yapılacak bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem arasında sayılması doğrultusunda, söz konusu %200 oranındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin karar Şirketin 08.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurulunda onaylanmış ve ayrılma hakkı süreci de tamamlanmış, bununla birlikte şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'de 90.000.000 TL'ye çıkarılması da alınacak sermaye artırımının koşulu olarak yerine getirilmiştir.
Söz konusu karar ve uygulamaları takiben Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL tutarında nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,
- Şirketimizin nakit olarak artırılan 42.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında hamiline yazılı pay verilmesine,
- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Rıza Kandemir tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,
- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845049


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0099.094
Değişim :  -1,06% |  -1.065,62
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.381 En Düşük
98.494
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 6,82 8.399.061 % 10,00  
CMBTN 71,50 15.616.238 % 10,00  
TLMAN 11,88 27.520.220 % 10,00  
UMPAS 0,88 529.599 % 10,00  
MEGAP 5,06 11.866.162 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4691 8,5116 % -0,48  
Frank 7,1345 7,1775 % -0,15  
Riyal 1,8470 1,8562 % -0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 14,68  
Altın Gr. 387 387 2,04  
Cumhuriyet 2.488 2.532 13,90  
Tam 2.561 2.598 14,40  
Yarım 1.250 1.270 7,00  
Çeyrek 625 635 3,50  
Gümüş.Ons 15,74 15,77 0,18  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,03  
B. Petrol 30,30 30,30 1,11  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru