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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.09.2020 14:36
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 63.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
RALYH, TRABISAS91B7 21.000.000 42.000.000,000 200,00000 1,00 RALYH, TRABISAS91B7 Hamiline RALYH(RÜÇHAN), TRRRALY00028 23.791,316

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 21.000.000 42.000.000,000 200,00000 23.791,316

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Rıza Kandemir tarafından satın alınacağının taahhüt edilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Biti



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FMIZP 111,10 72.102.191 % 10,00  
ISKUR 467.500,00 907.500 % 10,00  
EMNIS 17,07 815.861 % 9,99  
ARTI 6,61 1.447.689 % 9,98  
KSTUR 201,60 1.651.306 % 9,98  
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Dolar 7,5498 7,5528 % 0,65  
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Frank 8,2616 8,3114 % 0,49  
Riyal 2,0065 2,0165 % 0,55  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 -16,42  
Altın Gr. 472 472 -0,86  
Cumhuriyet 3.130 3.177 -5,00  
Tam 3.120 3.198 1,03  
Yarım 1.508 1.547 0,49  
Çeyrek 756 773 0,25  
Gümüş.Ons 26,77 26,80 -0,38  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,05  
B. Petrol 42,06 42,06 -0,16  
Seans Raporu 15:51
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