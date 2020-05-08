***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2020 17:16
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GİSAD DIŞ TİCARET A.Ş. Belirli bir mala tahsis edilmemis? mag?azalardaki bir bas?ka u?lkeyle yapılan toptan ticaret (c?es?itli malların toptan satıs?ı) 50.000.000,00 141.086,27 TRY 0,28 FİNANSAL YATIRIM
TRİO TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir 3000000 3000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HERA TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir 7500000 7500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843713
BIST
17:0397.923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -476,16
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.790
17:037,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0445
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
17:037,7411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0515
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
17:03393,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,57
|Açılış
|: 393,42
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.595.448
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.026.391
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.001.397
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.607.113
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,22
|243.046.082
|% -7,87
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,48
|1.010.447.222
|% -4,62
|
|GARAN
|7,94
|710.536.235
|% -1,00
|
|ISFIN
|3,51
|584.439.497
|% 5,09
|
|HALKB
|5,33
|577.499.464
|% 2,70
|
|AFYON
|2,84
|574.459.440
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,48
|1.010.447.222
|% -4,62
|
|AFYON
|2,84
|574.459.440
|% 2,16
|
|YKBNK
|2,11
|384.207.731
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,13
|184.966.461
|% 6,60
|
|ISFIN
|3,51
|584.439.497
|% 5,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7970
|8,8412
|% 0,28
|
|Frank
|7,3051
|7,3491
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8924
|1,9019
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,08
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.575
|6,40
|
|Tam
|2.593
|2.642
|6,60
|
|Yarım
|1.265
|1.292
|3,20
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,97
|29,97
|0,51
|
Seans Raporu
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-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -287, 73 kaybederek (% -0.25 ) 114, 646
-
17:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, ISFIN
-
17:17XU100
Endeks 97, 887 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 10, 430.00 milyon TL de
-
17:17MARKA
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 227, 829 adet işlem
-
17:14CCOLA
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 192 adet işlem