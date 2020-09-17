***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1,00 TRY 63000000 TRY 100 YOKTUR İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 18.05.2017 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Hayır 22.88 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturRIZA KANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 18.05.2017 Yoktur Yoktur 38.83 Yoktur YokturATAHAN YASİN ARAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil Yoktur Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiBÜLENT AYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.05.2017 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750127 Değerlendirildi Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHAKAN KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750127 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875454BIST