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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.09.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1,00 TRY 63000000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 18.05.2017 İcrada Görevli Yoktur Yoktur Hayır 22.88 Yoktur Bağımsız Üye Değil Yoktur
RIZA KANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 18.05.2017 Yoktur Yoktur 38.83 Yoktur Yoktur
ATAHAN YASİN ARAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil Yoktur Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BÜLENT AYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.05.2017 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750127 Değerlendirildi Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HAKAN KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.03.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750127 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875454


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Tam 3.109 3.186 -10,43  
Yarım 1.503 1.541 -5,05  
Çeyrek 754 771 -2,53  
Gümüş.Ons 26,46 26,49 -0,69  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,11  
B. Petrol 42,02 42,02 -0,20  
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