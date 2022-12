***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTRİO TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir 3000000 3000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKHERA TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 7500000 7500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKRAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKRAL ENERJİ A.Ş Elektirik Enerjisi Üretimi 20000000 20000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKTRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086590BIST