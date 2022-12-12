***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.12.2022 12:37
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TRİO TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir 3000000 3000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HERA TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 7500000 7500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
RAL ENERJİ A.Ş Elektirik Enerjisi Üretimi 20000000 20000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086590
BIST
16:455.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 187,44
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:4518,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:4519,7181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0830
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7237
En Düşük
19,5838
16:451.072,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.072,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:45
|KOZAL
|466,80
|1.973.320.462
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|77.996.818
|% 9,99
|
|VKING
|18,84
|3.145.235
|% 9,98
|
|CRFSA
|68,85
|48.276.081
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.023.996
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,05
|140.867.087
|% -6,93
|
|MRGYO
|4,92
|78.569.621
|% -4,65
|
|IDEAS
|48,62
|65.968.725
|% -4,29
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,20
|8.849.596.126
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,02
|7.628.525.309
|% 2,29
|
|ASELS
|57,25
|6.073.652.025
|% 7,01
|
|EKGYO
|7,94
|4.748.784.513
|% 5,03
|
|EREGL
|41,44
|4.450.675.127
|% 2,32
|
|EKGYO
|7,94
|4.748.784.513
|% 5,03
|
|SKBNK
|2,81
|1.129.601.786
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,69
|4.354.097.957
|% 3,00
|
|ISCTR
|11,25
|3.620.107.882
|% 6,43
|
|TSKB
|4,23
|1.337.064.553
|% 6,82
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6425
|18,6465
|% 0,03
|
|Euro
|19,7090
|19,7181
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,8398
|22,9544
|% 0,26
|
|Frank
|19,9062
|20,0261
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,03
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,44
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.197
|7.306
|-25,00
|
|Tam
|7.225
|7.272
|7,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,03
|