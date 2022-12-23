***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2022 18:44
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TRİO TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir 3000000 3000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
HERA TEKNİK YAPI A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 7500000 7500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş İnşaat Sektöründe Faaliyet Göstermektedir. 25000000 25000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
RAL ENERJİ A.Ş Elektirik Enerjisi Üretimi 50000000 50000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089601
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0477
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.077,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.077,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6767
|18,6970
|% 0,19
|
|Euro
|19,8006
|19,8372
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4102
|22,5226
|% 0,07
|
|Frank
|19,9282
|20,0482
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9530
|4,9778
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.282
|7.349
|31,00
|
|Yarım
|3.526
|3.595
|17,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,22
|0,08
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|3,20
|