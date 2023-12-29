***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2023 14:36
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kadir İsmet Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 29.12.2023 0312 335 06 28 yatirimci.iliskileri@ralyatirim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205213
Tayfun Ecevit Yatırımcı İlişkileri Bölüm Uzmanı 29.12.2023 0312 335 06 28 atirimci.iliskileri@ralyatirim.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 105148
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230556
BIST
'
15:477.468
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 71,38
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4729,5527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1286
|Açılış
|: 29,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4732,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0238
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:471.962,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.962,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:45
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TARKM
|551,50
|326.459.217
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.661.371
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,20
|18.066.006
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,40
|45.210.184
|% -5,86
|
|LKMNH
|57,80
|19.042.597
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,60
|9.445.656.817
|% 7,65
|
|THYAO
|229,40
|2.357.270.311
|% 0,17
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|AKBNK
|36,78
|1.976.495.434
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,89
|663.937.868
|% -0,72
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|ISGYO
|15,26
|1.201.935.251
|% 7,62
|
|YKBNK
|19,65
|1.580.858.220
|% 2,18
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5488
|29,5529
|% 0,44
|
|Euro
|32,6817
|32,6901
|% 0,05
|
|Sterlin
|37,5050
|37,6931
|% 0,38
|
|Frank
|35,1676
|35,3795
|% 1,25
|
|Riyal
|7,8568
|7,8962
|% 0,40
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.007,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,29
|77,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,13
|2.065,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:45
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