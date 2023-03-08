***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı çerçevesinde yayınlanan şablon üzerinden hazırlanan 2022 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121954BIST