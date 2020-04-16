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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.04.2020 15:40
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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 16.04.2020 tarihli kararı ile Ral Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurulu'nun 27.03.2020 günü yaptığı toplantıda 3 yıllığına Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan Komitelere 3 yıllığına aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde  
Denetim Komitesi'nde Başkan olarak görevlendirilen Hakan KARACA ve Üye olarak görevlendirilen Bülent AYHAN  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.    
Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu Başkanı: Rıza KANDEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Ahmet ZORLU
Üyeler: Atahan Yasin ARAS, Hakan KARACA, Bülent AYHAN
Denetim Komitesi: Hakan KARACA (Başkan), Bülent AYHAN  (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Hakan KARACA (Başkan), Atahan Yasin ARAS (Üye), Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Tayfun ECEVİT
Riskin erken Saptanması Komitesi: Hakan KARACA (Başkan), Bülent AYHAN (Üye),
Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838681


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