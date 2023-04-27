Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.04.2023 14:11
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 tarihli kararı ile Ral Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurulu'nun 12.04.2023 günü yaptığı toplantıda 3 yıllığına Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan Komitelere 3 yıllığına aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.    Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde    Denetim Komitesi'nde Başkan olarak görevlendirilen İlhan AKSOY ve Üye olarak görevlendirilen İsmet TURAN  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.      Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı: Rıza KANDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Ahmet ZORLU Üyeler: Atahan Yasin ARAS, İlhan AKSOY, İsmet TURAN Denetim Komitesi: İlhan AKSOY (Başkan), İsmet TURAN  (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: İlhan AKSOY (Başkan), Atahan Yasin ARAS (Üye), Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Tayfun ECEVİT Riskin erken Saptanması Komitesi: İlhan AKSOY (Başkan), İsmet TURAN (Üye), Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141623


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:424.803
Değişim :  0,41% |  19,41
Açılış :  4.778  
Önceki Kapanış :  4.784  
En Yüksek
4.830 En Düşük
4.751
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTTO 100,10 7.279.671 % 10,00  
ALCTL 67,20 39.981.344 % 9,98  
IHAAS 190,60 54.472.159 % 9,98  
CVKMD 185,50 1.234.052.378 % 9,96  
RAYSG 20,20 5.032.633 % 9,96  
daha fazla
15:42 Alış Satış %  
Dolar 19,4325 19,4364 % 0,14  
Euro 21,4222 21,4355 % -0,02  
Sterlin 24,1220 24,2430 % -0,10  
Frank 21,5950 21,7251 % -0,50  
Riyal 5,1637 5,1896 % 0,04  
daha fazla
15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.984 -5,35  
Altın Gr. 1.245 1.245 2,89  
Cumhuriyet 9.004 9.140 -59,00  
Tam 9.082 9.215 -87,00  
Yarım 4.433 4.512 -30,00  
Çeyrek 2.228 2.275 -13,00  
Gümüş.Ons 24,84 24,87 -0,05  
Gümüş Gr. 15,56 15,59 0,05  
B. Petrol 77,98 77,98 0,26  
Seans Raporu 15:42
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru