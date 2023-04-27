***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.04.2023 14:11
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 tarihli kararı ile Ral Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurulu'nun 12.04.2023 günü yaptığı toplantıda 3 yıllığına Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu tarafından kurulan Komitelere 3 yıllığına aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Denetim Komitesi'nde Başkan olarak görevlendirilen İlhan AKSOY ve Üye olarak görevlendirilen İsmet TURAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı: Rıza KANDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Ahmet ZORLU Üyeler: Atahan Yasin ARAS, İlhan AKSOY, İsmet TURAN Denetim Komitesi: İlhan AKSOY (Başkan), İsmet TURAN (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: İlhan AKSOY (Başkan), Atahan Yasin ARAS (Üye), Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Tayfun ECEVİT Riskin erken Saptanması Komitesi: İlhan AKSOY (Başkan), İsmet TURAN (Üye), Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141623
BIST
15:424.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 19,41
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4219,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 20,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4221,4355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0053
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:421.242,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.242,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:42
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.981.344
|% 9,98
|
|IHAAS
|190,60
|54.472.159
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.234.052.378
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|IMASM
|30,42
|557.209.327
|% -10,00
|
|PAGYO
|23,92
|7.895.630
|% -6,71
|
|YAYLA
|5,03
|60.921.819
|% -6,51
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|CANTE
|47,62
|41.955.736
|% -4,76
|
|KOPOL
|51,80
|2.757.515.064
|% 6,23
|
|THYAO
|131,60
|2.580.560.628
|% 1,23
|
|EREGL
|32,76
|1.625.728.964
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,90
|1.313.424.157
|% 0,24
|
|CVKMD
|185,50
|1.234.052.378
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.872.249
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,90
|1.313.424.157
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,95
|722.436.608
|% 1,53
|
|AKFYE
|13,00
|928.714.747
|% 6,91
|
|ISCTR
|11,33
|775.279.400
|% 1,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4325
|19,4364
|% 0,14
|
|Euro
|21,4222
|21,4355
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,1220
|24,2430
|% -0,10
|
|Frank
|21,5950
|21,7251
|% -0,50
|
|Riyal
|5,1637
|5,1896
|% 0,04
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-5,35
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,89
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.082
|9.215
|-87,00
|
|Yarım
|4.433
|4.512
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,59
|0,05
|
|B. Petrol
|77,98
|77,98
|0,26
|
Seans Raporu
15:42
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15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 73 artarak (% 0.41 ) 5, 276
-
15:56XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 30, 335.00 milyon TL de
-
15:54GRTRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 464 adet işlem
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de