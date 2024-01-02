***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.01.2024 tarihli toplantısında Sermaya Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı maddesi gereği, Sayın Tayfun ECEVİT'in yerine Sayın Kadir İSMET'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231219BIST