***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.01.2024 12:16
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.01.2024 tarihli toplantısında Sermaya Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı maddesi gereği, Sayın Tayfun ECEVİT'in yerine Sayın Kadir İSMET'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231219
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|QNBFL
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|SUWEN
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|THYAO
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|YKBNK
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|BEGYO
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|ISCTR
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|Sterlin
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