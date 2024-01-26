***RAS******RPFGY******RDO******RG2******RG1******RG4******RG3******RG6******RG5******RG8******RG7******RG9******RSH******RPAVS******PIE******RKG******RMK******RP1******RYZ******RP3******OCH******RP2******RR4******RP5******RP7******UCG******RP9******RGO******REO*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [RP2, RP3, RP9, RAS, RP1, RPAVS, RG1, RP5, RG3, RG2, RG5, RG4, RR4, RPFGY, RP7, RG7, RKG, RG6, RG9, RG8, UCG, RMK, REO, RDO, RGO, OCH, RYZ, RSH]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGayrimenkul Yatırım Fonlarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,2024 yılı içerisindekurucusu olduğumuz Gayrimenkul Yatırım Fonları nın portföyünde değerlerme yapılması gereken Gayrimenkul varlıkları ile fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için çalışılacak ilgili değerleme kuruluşları, 24/01/2024 tarih ve 2024/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Sözkonusu değerleme kuruluşu bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242984BIST