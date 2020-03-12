***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 17:03
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827623
BIST
17:0193.694
En Yüksek
|Değişim
|: -7,20%
|| -7.271,93
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:016,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0725
|Açılış
|: 6,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:017,0105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:01321,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -5,01
|Açılış
|: 321,65
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,61
|43.037.564
|% 13,48
|
|ERSU
|2,92
|26.617.982
|% 5,04
|
|UZERB
|1,94
|29.943
|% 4,86
|
|MERKO
|1,11
|28.349.167
|% 4,72
|
|DEVA
|10,36
|243.046.512
|% 4,23
|
|AVTUR
|1,16
|3.521.226
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|13.259.837
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|7.752.944
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|36.321.629
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|11.214.061
|% -20,00
|
|ASELS
|24,48
|794.494.511
|% -6,42
|
|THYAO
|8,71
|549.993.497
|% -9,37
|
|GARAN
|8,76
|376.798.354
|% -8,56
|
|ECILC
|4,07
|342.317.387
|% 2,01
|
|MGROS
|19,62
|279.428.675
|% -14,62
|
|IHLGM
|0,91
|163.340.940
|% -18,75
|
|ODAS
|1,34
|181.144.164
|% -16,77
|
|CEMAS
|0,75
|79.003.846
|% -18,48
|
|KARSN
|1,34
|130.999.180
|% -12,99
|
|ADESE
|1,10
|114.469.858
|% -16,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8877
|7,9273
|% -0,65
|
|Frank
|6,6551
|6,6952
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6665
|1,6749
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-53,59
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.177
|-57,30
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,72
|
|Çeyrek
|515
|526
|-13,86
|
|Gümüş.Ons
|15,88
|15,90
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,39
|33,39
|-2,40
|