***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:38
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829751
BIST
10:2887.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -385,59
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.856
10:286,4329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:287,1631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0298
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1574
10:28307,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -5,87
|Açılış
|: 307,56
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|RTALB
|3,27
|28.100.725
|% 9,00
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|CRFSA
|4,86
|1.632.141
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|5.654
|% -10,00
|
|ARMDA
|11,71
|141.524
|% -9,99
|
|QNBFB
|30,44
|348.587
|% -9,99
|
|ASELS
|22,78
|121.729.170
|% -0,61
|
|THYAO
|7,99
|109.358.867
|% -2,92
|
|GARAN
|8,30
|80.033.011
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,05
|32.084.897
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|29.617.425
|% 2,01
|
|GSRAY
|1,67
|28.993.507
|% -9,24
|
|TSKB
|0,89
|14.329.904
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,05
|32.084.897
|% 0,99
|
|KARSN
|1,27
|18.447.517
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,13
|16.148.736
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8425
|7,8818
|% -0,36
|
|Frank
|6,7414
|6,7820
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7077
|1,7162
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|-24,00
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,89
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,82
|30,82
|0,77
|