***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:23
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838514
BIST
11:4895.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -15,33
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:486,9152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:487,5284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:48383,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,66
|Açılış
|: 383,23
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,45
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.420.830
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|38.531.416
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|53.981.183
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,65
|17.781.528
|% -9,87
|
|PGSUS
|50,25
|454.303.431
|% -9,38
|
|THYAO
|10,16
|428.080.326
|% -1,93
|
|ECILC
|4,67
|332.855.543
|% 6,86
|
|ASELS
|26,42
|300.311.318
|% -0,08
|
|MGROS
|30,00
|294.209.628
|% 3,95
|
|ECILC
|4,67
|332.855.543
|% 6,86
|
|IHLGM
|1,01
|46.629.354
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,93
|87.588.512
|% -0,52
|
|THYAO
|10,16
|428.080.326
|% -1,93
|
|ISFIN
|3,05
|104.411.316
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6090
|8,6522
|% -0,24
|
|Frank
|7,1230
|7,1659
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8334
|1,8426
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|8,00
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.517
|12,90
|
|Tam
|2.525
|2.590
|13,20
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,40
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,84
|27,84
|0,15
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