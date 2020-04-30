RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|20.301.915
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|26.700.245
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6938
|8,7374
|% 0,61
|Frank
|7,1630
|7,2062
|% 0,77
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,60
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|3,84
|Altın Gr.
|385
|386
|2,74
|Cumhuriyet
|2.471
|2.528
|16,10
|Tam
|2.536
|2.590
|16,50
|Yarım
|1.235
|1.266
|8,10
|Çeyrek
|620
|633
|4,10
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,45
|0,02
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|1,69
Seans Raporu
- 11:57SERVE Yüzde 9.90 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 756 adet işlem
- 11:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 223, 47 artarak (% 0.19 ) 119, 353
- 11:56XU100 Endeks 101, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 3, 978.00 milyon TL de
- 11:56ANHYT Yüzde 4.10 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 154 adet işlem
- 11:52OYAYO Yüzde 10.00 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 850, 088 adet işlem