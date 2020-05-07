***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 10:33
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843269
BIST
11:4998.920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 348,64
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:497,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:497,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:49393,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,02
|Açılış
|: 393,32
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|GLRYH
|15,21
|1.188.190
|% 9,98
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|GEDIK
|21,38
|6.266.435
|% -6,47
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|KRONT
|21,64
|4.665.842
|% -5,83
|
|INFO
|5,80
|3.876.073
|% -4,13
|
|THYAO
|10,70
|309.862.616
|% 1,33
|
|PETKM
|3,61
|225.139.325
|% 1,12
|
|PETUN
|21,50
|223.387.852
|% 6,86
|
|MGROS
|30,00
|182.182.605
|% 1,97
|
|SASA
|9,22
|170.838.394
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,13
|149.414.932
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|225.139.325
|% 1,12
|
|THYAO
|10,70
|309.862.616
|% 1,33
|
|ODAS
|1,83
|46.143.992
|% 0,55
|
|IHLGM
|1,06
|25.497.124
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9202
|8,9650
|% 0,69
|
|Frank
|7,3863
|7,4308
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9196
|1,9292
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,59
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,80
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,30
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|0,08
|
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