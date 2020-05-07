***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 11:06
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843279
BIST
11:3998.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 406,08
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:397,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:397,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:39393,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,23
|Açılış
|: 393,53
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.826.058
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|DEVA
|13,71
|9.275.807
|% -6,42
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,50
|5.643.244
|% -5,95
|
|KRDMD
|2,68
|598.562.303
|% 8,06
|
|GARAN
|8,06
|289.607.383
|% -0,12
|
|THYAO
|10,71
|279.000.070
|% 1,42
|
|GUSGR
|3,21
|235.578.752
|% 0,63
|
|PETKM
|3,61
|223.868.593
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,68
|598.562.303
|% 8,06
|
|GUSGR
|3,21
|235.578.752
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,13
|147.362.454
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|223.868.593
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,95
|104.937.913
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9211
|8,9658
|% 0,70
|
|Frank
|7,3864
|7,4309
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9196
|1,9293
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,63
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.569
|19,60
|
|Tam
|2.591
|2.636
|20,10
|
|Yarım
|1.264
|1.288
|9,80
|
|Çeyrek
|630
|644
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,59
|29,59
|-0,13
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