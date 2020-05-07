***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 11:40
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843282
BIST
11:2598.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 292,33
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:257,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:257,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:25393,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,97
|Açılış
|: 393,27
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,70
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.825.739
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|PETUN
|18,47
|100.629.759
|% -8,20
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,64
|5.106.189
|% -5,34
|
|KRDMD
|2,67
|590.811.312
|% 7,66
|
|GARAN
|8,05
|281.386.811
|% -0,25
|
|THYAO
|10,72
|229.206.939
|% 1,52
|
|GUSGR
|3,19
|226.340.363
|% 0,00
|
|PETKM
|3,61
|222.187.881
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,67
|590.811.312
|% 7,66
|
|GUSGR
|3,19
|226.340.363
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|145.202.486
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|222.187.881
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,95
|98.857.390
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9156
|8,9604
|% 0,64
|
|Frank
|7,3826
|7,4271
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9200
|1,9297
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|6,86
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.568
|18,80
|
|Tam
|2.590
|2.635
|19,20
|
|Yarım
|1.264
|1.288
|9,40
|
|Çeyrek
|630
|644
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,50
|0,05
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|B. Petrol
|29,30
|29,30
|-0,42
|
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