***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 12:12
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843294
BIST
12:1698.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 427,29
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
12:167,2365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
12:167,8190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0447
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
12:16394,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,51
|Açılış
|: 394,36
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
394,85
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.867.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.303.233
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|POLTK
|133,10
|542.593
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|GEDIK
|21,32
|7.622.284
|% -6,74
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|IZMDC
|10,17
|9.084.323
|% -4,51
|
|KRDMD
|2,62
|806.415.513
|% 5,65
|
|THYAO
|10,70
|335.902.084
|% 1,33
|
|GARAN
|8,06
|309.826.664
|% -0,12
|
|PETUN
|21,68
|307.639.205
|% 7,75
|
|GUSGR
|3,21
|250.777.381
|% 0,63
|
|KRDMD
|2,62
|806.415.513
|% 5,65
|
|GUSGR
|3,21
|250.777.381
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,13
|151.690.610
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|233.100.396
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,95
|112.128.796
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9158
|8,9605
|% 0,64
|
|Frank
|7,3872
|7,4317
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9220
|1,9316
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|8,98
|
|Altın Gr.
|394
|394
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.574
|24,70
|
|Tam
|2.596
|2.641
|25,30
|
|Yarım
|1.267
|1.291
|12,40
|
|Çeyrek
|631
|646
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,19
|