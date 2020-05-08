***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 13:30
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843605
BIST
15:0298.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 204,29
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
15:027,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
15:027,7354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
15:02393,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 393,09
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.416.018
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.557
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.946.971
|% 9,99
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|SEYKM
|12,94
|39.907.817
|% -9,07
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,56
|902.431.278
|% -1,54
|
|GARAN
|8,02
|527.896.887
|% 0,00
|
|HALKB
|5,44
|461.793.712
|% 4,82
|
|AFYON
|2,88
|426.164.513
|% 3,60
|
|VAKBN
|4,63
|391.881.077
|% 2,89
|
|KRDMD
|2,56
|902.431.278
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,13
|342.277.475
|% 0,00
|
|AFYON
|2,88
|426.164.513
|% 3,60
|
|HALKB
|5,44
|461.793.712
|% 4,82
|
|VAKBN
|4,63
|391.881.077
|% 2,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7730
|8,8170
|% 0,01
|
|Frank
|7,2874
|7,3313
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8866
|1,8961
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|5,25
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,20
|
|Tam
|2.590
|2.636
|0,20
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,10
|
|Çeyrek
|630
|644
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,74
|29,74
|0,28
|