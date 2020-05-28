***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:12
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847214
BIST
12:07104.697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -256,87
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
12:076,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7979
En Düşük
6,7656
12:077,4825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4855
En Düşük
7,4416
12:07375,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,50
|Açılış
|: 375,86
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,47
|3.969.197
|% 9,83
|
|KENT
|519,00
|9.482.482
|% 9,59
|
|HLGYO
|1,65
|46.034.134
|% 8,55
|
|DITAS
|19,38
|10.865.401
|% 7,25
|
|MNDRS
|1,95
|150.829.922
|% 7,14
|
|CMENT
|31,68
|4.004.475
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.143.985
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|91.335
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.824.810
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|295.878
|% -9,95
|
|THYAO
|12,45
|1.861.183.145
|% 0,97
|
|GARAN
|7,75
|1.266.286.158
|% 1,44
|
|PGSUS
|58,05
|619.011.173
|% -1,78
|
|AKBNK
|5,64
|385.861.430
|% 0,71
|
|ASELS
|30,06
|333.990.643
|% -0,07
|
|GARAN
|7,75
|1.266.286.158
|% 1,44
|
|THYAO
|12,45
|1.861.183.145
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,42
|158.924.332
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,22
|220.977.445
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,95
|150.829.922
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2999
|8,3415
|% 0,24
|
|Frank
|6,9785
|7,0205
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,68
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.472
|25,70
|
|Tam
|2.514
|2.548
|37,80
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|12,90
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|34,55
|34,55
|-0,05
|