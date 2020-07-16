***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.07.2020 16:31
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860104
BIST
17:36118.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.169,72
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
17:366,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
17:367,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
17:36398,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 398,65
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.781.963
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.856.303
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.464.157
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.572.662
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|20.476.854
|% 9,99
|
|RTALB
|34,32
|67.296.695
|% -8,04
|
|GLRYH
|12,79
|17.148.479
|% -6,91
|
|TSPOR
|4,77
|1.004.975.696
|% -5,73
|
|AYEN
|6,36
|14.234.594
|% -4,50
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|ASELS
|32,94
|1.033.848.723
|% 2,68
|
|TSPOR
|4,77
|1.004.975.696
|% -5,73
|
|EKGYO
|2,28
|954.038.511
|% -2,56
|
|GARAN
|7,98
|936.378.347
|% 1,27
|
|THYAO
|11,97
|932.973.303
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,28
|954.038.511
|% -2,56
|
|ODAS
|2,89
|901.951.084
|% 1,40
|
|IHLGM
|1,84
|446.007.126
|% 2,22
|
|TSPOR
|4,77
|1.004.975.696
|% -5,73
|
|TRKCM
|4,63
|825.016.000
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6058
|8,6490
|% 0,02
|
|Frank
|7,2386
|7,2823
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,52
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.610
|-7,40
|
|Tam
|2.665
|2.678
|-7,60
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,70
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
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