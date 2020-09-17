***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:20
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875407
BIST
11:371.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:377,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5442
En Düşük
7,4825
11:378,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9123
En Düşük
8,8040
11:37471,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,57
|Açılış
|: 471,44
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:37
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|9.609.603
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,12
|318.710.073
|% -1,58
|
|AVOD
|4,40
|272.671.689
|% 8,91
|
|PETKM
|4,34
|209.714.187
|% -0,23
|
|RTALB
|52,35
|200.139.061
|% 2,25
|
|GARAN
|6,70
|165.500.318
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,12
|318.710.073
|% -1,58
|
|IHLAS
|1,07
|103.304.019
|% -1,83
|
|AVOD
|4,40
|272.671.689
|% 8,91
|
|TSKB
|1,09
|57.211.536
|% 0,00
|
|KARSN
|3,02
|157.827.457
|% 2,72
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5418
|7,5442
|% 0,53
|
|Euro
|8,9079
|8,9123
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,7327
|9,7816
|% 0,27
|
|Frank
|8,2454
|8,2951
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0041
|2,0141
|% 0,43
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,62
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,22
|
Seans Raporu
11:37
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11:51NUGYO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 714, 605 adet işlem
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11:50BJKAS
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 334 adet işlem
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11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, KSTUR, SNKRN, BEYAZ, UZERB, BALAT, UFUK, YBTAS, SUMAS
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11:49
ISKUR, CMBTN, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:49
EKIZ, EGGUB, PKENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında