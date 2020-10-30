***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:01
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884791
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
0
En Düşük
0
12:358,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3358
En Düşük
8,2678
12:359,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0430
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
12:35498,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,56
|Açılış
|: 498,95
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|POLHO
|3,92
|132.889.374
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,93
|20.754.729
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|POLHO
|3,92
|132.889.374
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,93
|20.754.729
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3167
|8,3268
|% 0,46
|
|Euro
|9,7089
|9,7239
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,6772
|10,7308
|% 0,02
|
|Frank
|9,0357
|9,0902
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2057
|2,2168
|% 0,19
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|2,84
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,24
|0,04
|
|B. Petrol
|38,10
|38,10
|-0,16
|