***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:35
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885334
BIST
13:331.143
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:338,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0458
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:339,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1027
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:33508,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,26
|Açılış
|: 508,54
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KARTN
|1.994,00
|10.797.510
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.313.048.071
|% 2,35
|
|ASELS
|17,90
|914.717.496
|% 6,87
|
|THYAO
|9,84
|879.390.903
|% 9,09
|
|GARAN
|6,72
|730.137.791
|% 1,82
|
|SISE
|6,32
|633.949.364
|% 3,10
|
|TSKB
|2,61
|2.313.048.071
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|581.081.079
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|258.310.297
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,85
|242.645.912
|% 2,21
|
|GARAN
|6,72
|730.137.791
|% 1,82
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3864
|8,3914
|% 0,55
|
|Euro
|9,7643
|9,7737
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,7951
|10,8492
|% 0,19
|
|Frank
|9,0937
|9,1485
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2279
|2,2390
|% 0,42
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,16
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|24,37
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,79
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|37,09
|37,09
|-0,85
|