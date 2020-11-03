***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885721
BIST
14:171.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:178,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0657
|Açılış
|: 8,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5195
En Düşük
8,4096
14:179,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1387
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9769
En Düşük
9,7754
14:17518,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,12
|Açılış
|: 518,50
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,79
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:17
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.620.761
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.096.319
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|2.604.207
|% -9,99
|
|SISE
|6,33
|858.675.289
|% -0,47
|
|PETKM
|4,20
|842.017.518
|% 2,44
|
|TSKB
|2,34
|720.625.539
|% -8,24
|
|KRDMD
|3,18
|644.247.815
|% -6,74
|
|GARAN
|6,63
|554.598.669
|% 0,30
|
|TSKB
|2,34
|720.625.539
|% -8,24
|
|PETKM
|4,20
|842.017.518
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,18
|644.247.815
|% -6,74
|
|DOHOL
|2,41
|400.951.494
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,70
|253.205.446
|% -2,30
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4994
|8,5058
|% 0,78
|
|Euro
|9,9487
|9,9620
|% 1,41
|
|Sterlin
|11,0068
|11,0620
|% 1,27
|
|Frank
|9,2407
|9,2964
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2586
|2,2699
|% 0,66
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,27
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,86
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.421
|3.506
|39,08
|
|Yarım
|1.654
|1.696
|18,90
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,45
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|39,80
|39,80
|0,83
|