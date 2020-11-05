***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2020 10:01
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886294
BIST
12:311.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,05
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.179
En Düşük
1.170
12:318,4586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:319,9811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1013
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9818
En Düşük
9,8472
12:31521,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,76
|Açılış
|: 521,61
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:29
|EUHOL
|3,41
|4.796.769
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|8.606.888
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.046.588
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,33
|505.767.691
|% 1,64
|
|GARAN
|6,93
|469.008.488
|% 0,00
|
|SISE
|6,58
|439.310.319
|% 1,70
|
|EGEEN
|1.239,90
|391.086.200
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,36
|368.691.582
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,79
|366.096.864
|% 5,29
|
|TSKB
|2,11
|362.811.616
|% 1,93
|
|DOHOL
|2,55
|355.635.771
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,70
|205.968.949
|% 3,66
|
|PETKM
|4,33
|505.767.691
|% 1,64
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4545
|8,4575
|% 0,43
|
|Euro
|9,9777
|9,9843
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,9892
|11,0443
|% 0,80
|
|Frank
|9,2652
|9,3210
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2490
|2,2602
|% 0,46
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|12,75
|
|Altın Gr.
|522
|522
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|17,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|20,49
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|9,91
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,54
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,19
|
|B. Petrol
|40,92
|40,92
|-0,30
|