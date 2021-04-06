***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 10:23
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923677
BIST
10:321.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.437
10:328,1395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0374
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:329,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:32452,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,63
|Açılış
|: 452,64
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MTRKS
|30,80
|65.450
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|246.847
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|144.228.846
|% 9,99
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|TURGG
|146,80
|12.144.242
|% 9,96
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|IEYHO
|1,19
|12.383.567
|% -8,46
|
|EKGYO
|1,97
|281.791.894
|% -2,48
|
|GARAN
|6,94
|248.974.608
|% 0,58
|
|FENER
|39,84
|205.605.721
|% 5,51
|
|BJKAS
|8,39
|204.285.135
|% 1,33
|
|KOZAL
|123,90
|184.745.736
|% -1,74
|
|EKGYO
|1,97
|281.791.894
|% -2,48
|
|GARAN
|6,94
|248.974.608
|% 0,58
|
|BJKAS
|8,39
|204.285.135
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,15
|25.606.597
|% -0,86
|
|ODAS
|3,69
|70.480.729
|% -0,81
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1402
|8,1461
|% 0,54
|
|Euro
|9,6155
|9,6316
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2536
|11,3101
|% 0,24
|
|Frank
|8,6371
|8,6891
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1625
|2,1733
|% 0,46
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,01
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|0,57
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45OSMEN
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 35.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 645 adet işlem
-
10:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAL, PETKM
-
10:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, GARAN, SAHOL
-
10:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.11 ) 1, 240
-
10:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, TURGG, MTRKS, ERBOS, JANTS, SNKRN