***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 10:00
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979712
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
0
En Düşük
0
18:0512,1038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1040
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
18:0513,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1290
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
18:05697,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 7,53
|Açılış
|: 697,83
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,67
|414.505.814
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0863
|12,1038
|% 0,87
|
|Euro
|13,5751
|13,5964
|% 0,96
|
|Sterlin
|15,9689
|16,0490
|% 0,18
|
|Frank
|12,8809
|12,9585
|% 0,87
|
|Riyal
|3,1993
|3,2153
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|11,91
|
|Altın Gr.
|698
|698
|7,44
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,04
|
|B. Petrol
|79,87
|79,87
|-2,35
|