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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

18.12.2020 17:41



***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirketimiz 18/12/2020 tarihli 1593/6353 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında   
Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin ekte gösterilen şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kurumlara başvuru işlemlerinin yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi ile ilgili olarak Şirketimiz İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893890


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