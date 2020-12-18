***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.12.2020 17:41
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 18/12/2020 tarihli 1593/6353 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin ekte gösterilen şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kurumlara başvuru işlemlerinin yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi ile ilgili olarak Şirketimiz İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893890
BIST
17:341.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:347,6554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:349,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0763
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:34463,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,43
|Açılış
|: 463,34
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:32
|AKCNS
|16,85
|104.707.453
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.599.334
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.111.585
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.013.550
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.230.149
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|541.737.021
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.345.961
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.166.067.188
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,75
|1.395.643.831
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.432.842
|% 2,80
|
|TCELL
|16,19
|1.132.962.871
|% 2,40
|
|GARAN
|9,84
|1.083.280.971
|% 0,72
|
|TSKB
|1,81
|1.066.405.900
|% 7,74
|
|EKGYO
|2,20
|1.251.432.842
|% 2,80
|
|ISGYO
|2,44
|703.758.759
|% 6,55
|
|ODAS
|3,97
|718.830.656
|% 1,02
|
|PETKM
|4,86
|806.195.441
|% 1,89
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6540
|7,6612
|% -0,54
|
|Euro
|9,3796
|9,3856
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,3074
|10,3591
|% -1,02
|
|Frank
|8,6092
|8,6610
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% -0,68
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-1,59
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,77
|51,77
|0,27
|
Seans Raporu
17:32
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, PGSUS
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 15 artarak (% 0.49 ) 1, 265
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CLEBI, BRYAT, UZERB, ALCAR, UMPAS, AKCNS, BRKO, SNPAM, MMCAS
-
17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, RAYSG, PAMEL, IZTAR, KARTN
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17:48
FRIGO, CIMSA, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında