***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.02.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No .28Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki.4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulunun 2019 yılına ilişkin Kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi7 - 2020 yılı için Denetçi seçimi.8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, 2019 yılı içerisinde, şirketimiz veya şirketlerimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleriyle şirketimiz ve şirketimize bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi.9 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.10 - Yönetim kurulu üyelerine 2020 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.11 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray Erdoğan'ın seçilmesine katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Derya Öztürk'ü ve Toplantı Yazmanlığı için Sayın Haldun Yeni'yi, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Mustafa Bülent Önder'i görevlendirmiştir.2. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, sadece Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına yönelik önerge katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun görüş bölümü 2019 yılında Şirketimizin Bağımsız Denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ‘ni temsilen Genel Kurul'a katılan Sayın Ayhan Güneşli tarafından okunmuştur. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu müzakere edilmiştir.3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Şirket Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına, sadece Faaliyet Raporu'nun Sorumluluk Beyanı ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor bölümlerinin okunmasına yönelik önerge katılanların 154.857.889 kabul oyuna karşılık 1 adet paya sahip Sn. Gürsoy HAFIZOĞLU'nun red oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Sorumluluk beyanı bölümü Sayın Haldun Yeni tarafından, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim