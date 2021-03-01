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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2021 16:39



***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:28 34457 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 - 2021 yılı için Denetçi seçimi,
7 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4'üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2020 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ray Sigorta 2020_Ordinary GA Information notes.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ray Sigorta 2020_Olagan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913932


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Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 26,53 26,57 0,00  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,09  
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