***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 15:13
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı 4.dönemine ait ait geçici vergi beyannamesi ile birlikte verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş ve bağımsız denetim süreci halen devam eden gelir tablosu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
EK: Geçici Vergi Beyannamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819471
BIST
16:09121.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 964,04
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:096,0545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:096,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:09307,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,50
|Açılış
|: 307,59
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.634.450
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,43
|236.478.333
|% 16,52
|
|GUBRF
|18,09
|297.665.883
|% 15,89
|
|GSRAY
|3,32
|765.206.586
|% 15,28
|
|EGSER
|5,45
|27.242.248
|% 11,00
|
|ERBOS
|24,78
|16.816.256
|% -9,83
|
|HUBVC
|39,82
|50.387.043
|% -7,78
|
|ARDYZ
|16,69
|32.624.792
|% -7,28
|
|ARSAN
|4,93
|9.456.510
|% -7,16
|
|ISGYO
|2,01
|188.580.626
|% -6,51
|
|ASELS
|29,22
|1.705.291.822
|% 0,48
|
|THYAO
|15,23
|1.443.976.316
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,32
|765.206.586
|% 15,28
|
|ODAS
|2,27
|626.867.296
|% 5,58
|
|TUPRS
|112,50
|416.771.827
|% 2,27
|
|ODAS
|2,27
|626.867.296
|% 5,58
|
|GSRAY
|3,32
|765.206.586
|% 15,28
|
|KARSN
|1,93
|200.852.702
|% -2,03
|
|KRDMD
|2,97
|292.778.447
|% 2,41
|
|BJKAS
|2,94
|293.041.653
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8481
|7,8875
|% -0,36
|
|Frank
|6,1335
|6,1705
|% -0,12
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,86
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,16
|57,16
|-0,17
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