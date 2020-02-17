***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı 4.dönemine ait ait geçici vergi beyannamesi ile birlikte verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş ve bağımsız denetim süreci halen devam eden gelir tablosu ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,EK: Geçici Vergi Beyannamesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819471BIST