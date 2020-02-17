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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2020 15:14
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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Şirketimizin 2020 yılı Ocak ayını kapsayan denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 113.932.874,10 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,56 oranında artış meydana gelmiştir.
 Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819472


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GUBRF 17,96 339.949.529 % 15,05  
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