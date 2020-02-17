***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2020 15:14
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak ayını kapsayan denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 113.932.874,10 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,56 oranında artış meydana gelmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819472
BIST
17:20120.842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 690,52
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:206,0518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:206,5584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:20307,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 307,63
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,55
|297.041.870
|% 19,10
|
|GSRAY
|3,35
|993.781.555
|% 16,32
|
|KUTPO
|10,84
|84.921.687
|% 15,07
|
|GUBRF
|17,96
|339.949.529
|% 15,05
|
|OSTIM
|2,56
|147.438.964
|% 14,29
|
|ERBOS
|24,68
|19.175.864
|% -10,19
|
|ARDYZ
|16,20
|34.151.291
|% -10,00
|
|HUBVC
|39,52
|53.414.910
|% -8,48
|
|QNBFL
|141,90
|3.282.200
|% -7,86
|
|QNBFB
|49,00
|1.740.938
|% -7,28
|
|ASELS
|29,02
|1.856.593.414
|% -0,21
|
|THYAO
|15,22
|1.717.380.589
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,35
|993.781.555
|% 16,32
|
|ODAS
|2,34
|919.007.804
|% 8,84
|
|TUPRS
|112,00
|474.135.698
|% 1,82
|
|ODAS
|2,34
|919.007.804
|% 8,84
|
|GSRAY
|3,35
|993.781.555
|% 16,32
|
|KRDMD
|2,97
|464.545.567
|% 2,41
|
|BJKAS
|2,96
|345.941.904
|% 2,78
|
|THYAO
|15,22
|1.717.380.589
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8866
|% -0,37
|
|Frank
|6,1378
|6,1748
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6081
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,53
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.079
|-1,52
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,73
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,19
|57,19
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 883, 21 artarak (% 0.62 ) 144, 435
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17:32XU100
Endeks 120, 864 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 12, 221.00 milyon TL de
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17:32VKGYO
Yüzde 4.69 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 321, 997 adet işlem
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17:31ODAS
Yüzde 9.30 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 406, 639, 393 adet işlem
-
17:30ODAS
Yüzde 8.37 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 403, 498, 344 adet işlem