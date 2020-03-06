***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30/03/2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin 3 yıl uzatılması gündem maddesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesince Bağımsızlık kriterleri yeterli görülen iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bilgileri KAP da aşağıda belirtilen linklerde mevcuttur.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.Kemal Bozyiğit duyuru linki : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614640Yılmaz KORAP duyuru linki : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825184BIST