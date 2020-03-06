***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 19:39
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30/03/2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin 3 yıl uzatılması gündem maddesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesince Bağımsızlık kriterleri yeterli görülen iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bilgileri KAP da aşağıda belirtilen linklerde mevcuttur.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Kemal Bozyiğit duyuru linki : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614640
Yılmaz KORAP duyuru linki : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688359
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825184
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|21.013.255
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|DAGI
|2,64
|1.865.352
|% -6,71
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|1.131.990.022
|% -4,87
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|2,07
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|PETKM
|3,54
|264.373.874
|% -4,07
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|KOZAL
|75,00
|224.047.198
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
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|PETKM
|3,54
|264.373.874
|% -4,07
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,9191
|7,9588
|% 0,22
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|Frank
|6,4976
|6,5367
|% 0,95
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|Riyal
|1,6211
|1,6293
|% -0,20
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-13,81
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|Altın Gr.
|327
|327
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
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|Gümüş.Ons
|17,12
|17,15
|-0,32
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,06
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|B. Petrol
|45,41
|45,41
|-4,58
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