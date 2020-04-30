***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Kararı ile, Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında görev dağılımı belirlenmiştir. Buna göre1) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Dr.Peter Thirring2) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Dr. Martin Simhandl seçilmişlerdir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841928BIST