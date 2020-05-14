***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 10:00
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak-Nisan aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 519.604.711 TL'dir. Prim üretimin
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
0
En Düşük
0
18:056,9687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9637
18:057,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5239
18:05384,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,75
|Açılış
|: 384,49
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|KERVT
|4,00
|35.483.880
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,44
|354.264.359
|% 0,00
|
|LINK
|26,08
|2.819.947
|% 0,00
|
|HATEK
|10,58
|17.297.286
|% 0,00
|
|SODA
|5,69
|24.512.361
|% 0,00
|
|KERVT
|4,00
|35.483.880
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,44
|354.264.359
|% 0,00
|
|LINK
|26,08
|2.819.947
|% 0,00
|
|HATEK
|10,58
|17.297.286
|% 0,00
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 0,00
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4655
|8,5079
|% -0,52
|
|Frank
|7,1319
|7,1749
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8491
|1,8583
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-0,32
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.516
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.582
|-2,10
|
|Yarım
|1.243
|1.262
|-1,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,41
|29,41
|0,22
|