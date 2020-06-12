***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2020 11:10
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak-Mayıs aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 609.288.339 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 23,48 oranında artış meydana gelmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850904
BIST
11:23108.931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -224,48
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.953
En Düşük
107.833
11:236,8334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
11:237,7498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7498
En Düşük
7,6998
11:23380,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,90
|Açılış
|: 380,92
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,18
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|24.422.331
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|54.042.718
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.356.941
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|MIPAZ
|5,09
|49.069.877
|% 8,07
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,02
|383.808.746
|% 5,43
|
|GARAN
|8,14
|283.095.566
|% -0,25
|
|PETKM
|3,94
|281.341.539
|% 0,25
|
|ASELS
|32,12
|272.884.461
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,94
|264.573.018
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|264.573.018
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|205.534.545
|% -0,63
|
|TSKB
|1,26
|114.527.601
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,74
|66.249.571
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,97
|78.460.757
|% 6,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6005
|8,6436
|% 0,06
|
|Frank
|7,1991
|7,2425
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8145
|1,8236
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,34
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.485
|-0,60
|
|Tam
|2.532
|2.553
|-0,60
|
|Yarım
|1.236
|1.246
|-0,30
|
|Çeyrek
|618
|624
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,84
|37,84
|-0,71
|
Seans Raporu
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11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -393, 79 kaybederek (% -0.31 ) 126, 330
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11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ECILC, MRDIN, GARAN
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11:34XU100
Endeks 108, 914 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 4, 603.00 milyon TL de
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11:29XU100
Endeks 108, 780 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 4, 466.00 milyon TL de
-
11:28IZTAR
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 526 adet işlem