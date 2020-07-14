***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 13:51
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak-Haziran döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 728.073.266.- TL dir.
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 27,37 oranında artış meydana gelmiştir.
Branş bazında üretim rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859662
BIST
15:05117.933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -465,20
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:056,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:057,8143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:05397,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 397,45
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|14.035.089
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|7.186.599
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.354.142
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.658.298
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,32
|1.445.623.063
|% 2,20
|
|GARAN
|7,93
|565.597.717
|% -0,50
|
|THYAO
|11,97
|554.916.853
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|529.475.296
|% -1,69
|
|SASA
|12,00
|462.163.546
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,32
|1.445.623.063
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,67
|381.343.756
|% 1,21
|
|TSKB
|1,28
|291.153.623
|% 1,59
|
|ODAS
|2,90
|529.475.296
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,82
|294.724.205
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5787
|8,6217
|% -0,07
|
|Frank
|7,2802
|7,3241
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.604
|-3,70
|
|Tam
|2.661
|2.672
|-3,70
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-1,80
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|-0,02
|
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