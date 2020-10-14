***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 14:12
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.096.723.349 .- TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,21 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında karşılaştırmalı prim üretim rakamları ekteki dosyada bulunmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881523
BIST
15:321.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:327,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0147
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:329,3400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:32486,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,93
|Açılış
|: 486,48
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:32
|TRCAS
|5,28
|127.862.131
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.027.389
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.415.974
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.532.411
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.561.758
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|ARTI
|15,86
|3.058.083
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.826.597.074
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,60
|2.187.823.711
|% 4,24
|
|ODAS
|3,71
|1.680.622.004
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,03
|1.344.042.718
|% 8,60
|
|SISE
|6,75
|738.457.816
|% 0,15
|
|PETKM
|4,79
|4.826.597.074
|% 5,51
|
|ODAS
|3,71
|1.680.622.004
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,03
|1.344.042.718
|% 8,60
|
|EKGYO
|1,89
|592.180.264
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.427.634
|% 3,51
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9288
|7,9338
|% 0,19
|
|Euro
|9,3329
|9,3400
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2942
|10,3459
|% 0,80
|
|Frank
|8,6545
|8,7066
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1092
|2,1198
|% 0,21
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|16,38
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|34,00
|
|Tam
|3.201
|3.281
|25,28
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,23
|
|Çeyrek
|776
|793
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,10
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,06
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 53 artarak (% 0.61 ) 1, 075
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, TACTR, KERVN, IZFAS, ATSYH, OZBAL, OLMIP, PEGYO, EUYO, CELHA
-
15:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, BALAT, EMNIS, PENGD, VANGD, DIRIT, DYOBY, IHGZT, IDGYO, UZERB
-
15:46
ATSYH, DARDL, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
ARDYZ, AVTUR, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında