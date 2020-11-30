***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 12:13
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ana hissedarı VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), 29 Kasım 2020 tarihi itibariyle Aegon N.V'.nin Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya'da faaliyette olan sigorta şirketini satın almak için Aegon N.V. ile anlaştığını duyurmuştur. VIENNA INSURANCE GROUP AG ‘nin Vienna Sermaye Borsası'nda yaptığı 29 Kasım 2020 tarihli duyuru uyarınca satın alım bedeli 830 milyon Avro olarak duyurulmuş olup, işlem kapanışının 2021'nin ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmiştir. VIENNA INSURANCE GROUP AG tarafından yapılan duyuruya ilişkin metin ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890508
BIST
15:271.306
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -22,54
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:277,7482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0655
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:279,2894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2818
15:27440,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -8,65
|Açılış
|: 440,90
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,51
BIST En Aktif Hisseler15:27
|SELEC
|12,54
|185.946.267
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.603.599
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|17.892.904
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.683.267
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|200.947.409
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|9,00
|1.661.103.698
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,20
|1.624.430.582
|% 1,38
|
|PETKM
|4,31
|1.358.839.798
|% 1,89
|
|THYAO
|11,62
|848.123.391
|% -2,60
|
|KRDMD
|5,03
|811.754.284
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,20
|1.624.430.582
|% 1,38
|
|PETKM
|4,31
|1.358.839.798
|% 1,89
|
|TEKTU
|2,12
|497.581.728
|% 6,53
|
|TSKB
|2,26
|513.002.965
|% -6,22
|
|YKBNK
|2,92
|579.787.752
|% -2,34
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7422
|7,7482
|% -0,84
|
|Euro
|9,2807
|9,2894
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,3130
|10,3647
|% -0,43
|
|Frank
|8,5390
|8,5904
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0601
|2,0705
|% -0,82
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-19,06
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-51,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-55,34
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-26,77
|
|Çeyrek
|710
|726
|-13,39
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,53
|5,54
|-0,17
|
|B. Petrol
|47,60
|47,60
|-0,65
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:36AVTUR
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 339, 010 adet işlem
-
15:35EGEEN
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 1, 518.50 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 804 adet işlem
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 06 kaybederek (% -1.84 ) 1, 177
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ARTI, BASCM, SELEC, SAFKR, TKNSA, RODRG, EUYO, MPARK, BAYRK
-
15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, KERVN, BRKO