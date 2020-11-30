***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana hissedarı VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), 29 Kasım 2020 tarihi itibariyle Aegon N.V'.nin Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya'da faaliyette olan sigorta şirketini satın almak için Aegon N.V. ile anlaştığını duyurmuştur. VIENNA INSURANCE GROUP AG ‘nin Vienna Sermaye Borsası'nda yaptığı 29 Kasım 2020 tarihli duyuru uyarınca satın alım bedeli 830 milyon Avro olarak duyurulmuş olup, işlem kapanışının 2021'nin ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmiştir. VIENNA INSURANCE GROUP AG tarafından yapılan duyuruya ilişkin metin ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890508BIST