***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 15:45
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ana hissedarı VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), 29 Kasım 2020 tarihi itibariyle Aegon N.V'.nin Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya'da faaliyette olan sigorta şirketini satın almak için Aegon N.V. ile anlaştığını duyurmuştur. VIENNA INSURANCE GROUP AG ‘nin Vienna Sermaye Borsası'nda yaptığı 29 Kasım 2020 tarihli duyuru uyarınca satın alım bedeli 830 milyon Avro olarak duyurulmuş olup, işlem kapanışının 2021'nin ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmiştir. VIENNA INSURANCE GROUP AG tarafından yapılan duyuruya ilişkin metin ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız. Not: VIG'nin duyuru metninin türkçe çevirisi eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890749
BIST
16:451.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 29,47
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:457,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:459,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0915
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:45457,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 10,53
|Açılış
|: 457,55
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:45
|JANTS
|244,20
|112.291.982
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.864.295
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.178.920
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.567.546
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,20
|59.624.808
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,13
|3.999.121.088
|% 4,34
|
|KRDMD
|4,88
|1.878.725.846
|% -0,41
|
|THYAO
|11,90
|997.565.655
|% 4,39
|
|PETKM
|4,26
|823.023.522
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,17
|805.264.331
|% 0,46
|
|GARAN
|9,13
|3.999.121.088
|% 4,34
|
|KRDMD
|4,88
|1.878.725.846
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,17
|805.264.331
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|787.486.111
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,33
|509.871.290
|% 6,88
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8543
|7,8603
|% 0,44
|
|Euro
|9,4228
|9,4273
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,4642
|10,5167
|% 0,62
|
|Frank
|8,6637
|8,7159
|% 1,01
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% 0,57
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,67
|47,67
|-0,21
|