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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2020 15:45



***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ana hissedarı VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), 29 Kasım 2020 tarihi itibariyle Aegon N.V'.nin  Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya'da faaliyette olan sigorta şirketini satın almak için Aegon N.V. ile anlaştığını duyurmuştur.  VIENNA INSURANCE GROUP AG ‘nin Vienna Sermaye Borsası'nda yaptığı 29 Kasım 2020  tarihli duyuru uyarınca satın alım bedeli 830 milyon Avro olarak duyurulmuş olup, işlem kapanışının 2021'nin ikinci yarısında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmiştir.  VIENNA INSURANCE GROUP AG tarafından yapılan duyuruya ilişkin metin ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız. Not: VIG'nin duyuru metninin türkçe çevirisi eklenmiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890749


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