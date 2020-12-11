***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 10:03
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak – Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.381.014.098,68 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,26 oranında artış meydana gelmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892739
BIST
10:361.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:367,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0551
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9454
En Düşük
7,8772
10:369,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:36467,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,11
|Açılış
|: 468,01
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:34
|DITAS
|38,72
|4.319.139
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.705.620
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,11
|5.667.511
|% -6,80
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|927,00
|371.728
|% -5,59
|
|BRMEN
|2,45
|507.480
|% -4,67
|
|SISE
|7,22
|733.853.967
|% 0,84
|
|PETKM
|4,80
|306.079.980
|% 1,69
|
|GARAN
|9,46
|297.356.341
|% -0,42
|
|ODAS
|3,76
|294.248.252
|% -3,09
|
|ASELS
|17,37
|178.676.392
|% -1,47
|
|SISE
|7,22
|733.853.967
|% 0,84
|
|ODAS
|3,76
|294.248.252
|% -3,09
|
|SKBNK
|1,43
|93.282.130
|% 0,00
|
|PETKM
|4,80
|306.079.980
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,79
|100.255.695
|% -0,56
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9389
|7,9421
|% 0,66
|
|Euro
|9,6342
|9,6381
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,5389
|10,5918
|% 0,72
|
|Frank
|8,9170
|8,9707
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1094
|2,1200
|% 0,55
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|0,34
|