***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 09:22
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Ocak-Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.699.439.187 .-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 37,26 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamları ekteki dosyada bulunmaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901435
BIST
10:371.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,35
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.549
10:377,4559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
10:379,0738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0257
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:37444,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,66
|Açılış
|: 444,65
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:37
|YAPRK
|97,40
|11.190.271
|% 9,99
|
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.394.540
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,65
|8.896.901
|% -7,12
|
|BALAT
|8,20
|163.975
|% -5,64
|
|SISE
|7,49
|477.768.145
|% 2,60
|
|GARAN
|10,64
|360.473.486
|% 1,33
|
|KOZAL
|122,10
|282.058.019
|% 1,67
|
|KARSN
|3,85
|281.611.469
|% 4,05
|
|FENER
|42,64
|246.417.558
|% 4,92
|
|SKBNK
|1,64
|134.474.623
|% 0,61
|
|KARSN
|3,85
|281.611.469
|% 4,05
|
|TSKB
|1,84
|122.024.813
|% 1,66
|
|SISE
|7,49
|477.768.145
|% 2,60
|
|IHLGM
|1,36
|78.755.492
|% 0,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4501
|7,4559
|% -0,38
|
|Euro
|9,0626
|9,0738
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0477
|10,0981
|% -0,42
|
|Frank
|8,3150
|8,3651
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9749
|1,9848
|% -0,70
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|14,89
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,06
|56,06
|0,40
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:51TOASO
Yüzde 5.44 oranında artışla 39.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 247, 470 adet işlem
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, MGROS, KRDMD
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, KOZAA, DOHOL
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 17 artarak (% 0.96 ) 1, 388
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, MZHLD, TLMAN, EPLAS, IZFAS, TACTR, ARTI, SUMAS