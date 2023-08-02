***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2023 10:33
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) onayı ile Sayın Burak SOL'un atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179570
BIST
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12:587.231
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 62,86
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
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7.175
En Yüksek
7.241
12:5826,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,9005
12:5829,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0062
|Açılış
|: 29,6500
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,2683
En Düşük
29,5443
12:581.690,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.690,19
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|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
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1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ULKER
|42,90
|699.975.086
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|86.806.014
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|3.920.126
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|10.204.687
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|21.997.804
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|7.595.008
|% -9,98
|
|KTLEV
|36,88
|104.275.391
|% -9,16
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|EREGL
|42,06
|3.946.817.433
|% 3,19
|
|THYAO
|234,10
|3.268.739.767
|% 1,34
|
|SASA
|63,75
|3.167.445.059
|% -1,01
|
|ASTOR
|113,90
|2.390.493.884
|% 0,71
|
|YKBNK
|14,33
|1.989.368.123
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,29
|212.430.074
|% 0,78
|
|YKBNK
|14,33
|1.989.368.123
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|1.094.660.428
|% 0,82
|
|GSDHO
|5,67
|699.730.853
|% -1,05
|
|EREGL
|42,06
|3.946.817.433
|% 3,19
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9399
|26,9907
|% 0,20
|
|Euro
|29,5994
|29,6144
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,3461
|34,5183
|% 0,09
|
|Frank
|30,6141
|30,7985
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% 0,07
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,06
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,99
|
|Cumhuriyet
|11.288
|11.459
|-12,00
|
|Tam
|11.040
|11.118
|-13,00
|
|Yarım
|5.524
|5.585
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.792
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|0,04
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,43
|