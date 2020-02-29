***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 735.460.231 535.849.907Kasa14 14.316 22.431Alınan Çekler14 12 12Bankalar14 607.833.612 426.518.056Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 127.612.291 109.309.408Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar0 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0 0Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 354.504.504 225.247.317Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 354.772.281 225.524.645Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -1.135.125 -1.124.814Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 104.783.925 85.521.967Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -103.916.577 -84.674.481İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 19.732 23.332Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar12 19.732 23.332Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 613.122 893.480Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 1.158.120 942.188Diğer Çeşitli Alacaklar12 -544.998 -48.708Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 98.386.217 82.823.147Ertelenmiş Üretim Giderleri17 86.955.210 69.838.885Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 11.431.007 12.984.262DİĞER CARİ VARLIKLAR12ve19 2.873.080 4.859.406Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar12ve19 2.812.091 4.814.098Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar60.989 45.308Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI1.191.856.886 849.696.589CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 584.340 445.032Bağlı Menkul Kıymetler9 569.340 430.032İştirakler9 15.000 15.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 68.914.278 66.477.012Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 62.315.146 62.260.701Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 6.716.399 5.800.290Motorlu Taşıtlar6 4.902.189 4.448.551Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.716.041 2.490.102Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar2.1.6ve6 6.047.405 140.695Birikmiş Amortismanlar (-)6 -13.782.902 -8.663.327Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 14.409.136 9.716.465Haklar8 24.931.294 17.823.554Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -10.522.158 -8.107.089Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 266.111 337.409Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler17 266.111 337.409DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI84.173.865 76.975.918TOPLAM VARLIKLAR1.276.030.751 926.672.507YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 97.540 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 107.995 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -10.455 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 302.938.564 125.784.159Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 125.833.696 34.648.760Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 177.104.868 91.135.399Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 30.159.434 23.432.150Alınan Depozito ve Teminatlar19 4.944.556 3.619.949Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 9.250.306 7.540.185Diğer Çeşitli Borçlar19 15.964.572 12.272.016Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 542.525.682 449.582.899Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 297.008.871 230.988.195Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.25 ve 17 1.587.060 2.488.318Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 243.929.751 216.106.386İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 17.975.925 13.514.161Ödenecek Vergi ve Fonlar19 16.994.464 12.890.915Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 981.461 623.246Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19 15.607.610 10.431.663Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -15.607.610 -10.431.663Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 14.159.104 10.644.058Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 14.159.104 10.644.058GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 58.074.199 49.814.638Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 58.074.199 49.814.638Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI965.930.448 672.772.065UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 4.549.662 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 5.037.340 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -487.678 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 37.847.812 35.056.538Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 14.840.106 18.738.366Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 23.007.706 16.318.172DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 4.584.432 4.393.675Kıdem Tazminatı Karşılığı23 4.584.432 4.393.675Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 964.291 2.278.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 964.291 2.278.364Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI47.946.197 41.728.577ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE163.069.856 163.069.856(Nominal) Sermaye2.13ve15 163.069.856 163.069.856Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İhraç Primleri15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ15 43.719.212 45.171.528Yasal Yedekler93.016 0Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi0 0Diğer Kar Yedekleri15 43.626.196 45.171.528GEÇMİŞ YILLAR KARLARI3.211.798 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 -26.531.201NET DÖNEM KARI/ZARARI50.083.088 28.391.530Dönem Net Karı50.083.088 28.391.530Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI262.154.106 212.171.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE1.276.030.751 926.672.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR545.767.338 374.340.962Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)485.383.971 337.400.311Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 546.605.129 419.797.619Brüt Yazılan Primler (+)17 1.238.078.671 906.193.305Reasüröre Devredilen Primler (-)10 -663.847.104 -464.768.124SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -27.626.438 -21.627.562Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -62.122.416 -80.382.615Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -180.774.413 -102.820.527Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 115.125.200 19.730.758Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17 3.526.797 2.707.154Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 901.258 -2.014.693Devam Eden Riskler Karşılığı (-)4.774.449 -10.649.377Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-3.873.191 8.634.684Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri73.479.799 44.721.557Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-28.103.270 -17.799.234Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)-28.103.270 -17.799.234Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)15.006.838 10.018.328HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-469.517.394 -351.021.527Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -328.406.188 -267.393.003Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 -300.582.823 -220.715.817Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -568.094.745 -480.730.859Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10 267.511.922 260.015.042Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -27.823.365 -46.677.186Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -139.506.505 -207.770.030Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 111.683.140 161.092.844İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -6.689.534 -4.480.605Faaliyet Giderleri (-)32 -134.421.672 -79.147.919Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI76.249.944 23.319.435HAYAT TEKNİK GELİR0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI76.249.944 23.319.435TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYATTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİKGENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ76.249.944 23.319.435YATIRIM GELİRLERİ119.730.370 141.996.080Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 93.334.718 60.089.805Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 2.423.173Kambiyo Karları4.2 26.395.652 79.483.102YATIRIM GİDERLERİ (-)-108.481.015 -113.581.449Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -7.574.813 -4.634.482Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)-6.234.239Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)4.2 -73.479.799 -44.721.557Kambiyo Zararları (-)4.2 -19.712.768 -53.160.890Amortisman Giderleri (-)6.8 -7.713.635 -4.830.281DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-21.808.601 -12.910.873Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -22.872.234 -14.900.308Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 1.288.862 1.804.401Diğer Gelir ve Karlar378.737 866.486Diğer Gider ve Zararlar (-)-603.966 -681.452DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI50.083.088 28.391.530Dönem Karı veya Zararı65.690.698 38.823.193Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)-15.607.610 -10.431.663Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları50.083.088 28.391.530Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.002.283.181 828.434.988Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri32.641.213 10.656.516Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-576.270.278 -501.865.397Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-147.526.270 -159.616.011Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit311.127.846 177.610.096Faiz Ödemeleri (-)-498.131Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-12.708.252 -15.319.897Diğer Nakit Girişleri15.983.437 7.013.135Diğer Nakit Çıkışları (-)-200.084.290 -162.973.277Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit113.820.610 6.330.057YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı26.200 231.700Maddi Varlıkların İktisabı (-)7 -14.843.572 -9.412.227Mali Varlık İktisabı (-)11 -120.670.978Mali Varlıkların Satışı11 157.149.542Alınan Faiz82.287.741 53.263.368Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit67.470.369 80.561.405FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIFinansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-1.808.989Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.808.989 0KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ6.682.884 26.322.212Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış186.164.874 113.213.674Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 458.801.136 345.587.462Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 644.966.010 458.801.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.145.332 0 0 -1.145.332 0 -1.145.332Varlıklarda Değer Artışı0 0 -1.444.488 0 0 0 0 0 0 1.444.488 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 28.391.530 0 28.391.530 0 28.391.530Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.277.863 21.277.863 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -100.847 0 0 -100.847 0 -100.847Varlıklarda Değer Artışı0 0 -1.444.485 0 0 0 0 0 0 1.444.485 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 50.083.088 0 50.083.088 0 50.083.088Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 93.016 0 0 -28.391.530 28.298.514 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 38.422.814 0 0 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 0 262.154.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823143BIST