***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 705.240.465 735.460.231Kasa14 19.346 14.316Alınan Çekler14 12 12Bankalar14 588.016.185 607.833.612Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)153.194 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 117.051.728 127.612.291Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR64.052.285 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar43.671.000 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar20.381.285 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0 0Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 413.669.218 354.504.504Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 414.214.398 354.772.281Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -1.412.528 -1.135.125Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 106.206.831 104.783.925Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -105.339.483 -103.916.577İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 39.644 19.732Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar12 39.644 19.732Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 5.136.749 613.122Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 2.021.034 1.158.120Diğer Çeşitli Alacaklar12 3.115.715 -544.998Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 107.912.678 98.386.217Ertelenmiş Üretim Giderleri17 94.873.936 86.955.210Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 13.038.742 11.431.007DİĞER CARİ VARLIKLAR12ve19 1.743.363 2.873.080Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar12ve19 1.673.360 2.812.091Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar70.003 60.989Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI1.297.794.402 1.191.856.886CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 609.094 584.340Bağlı Menkul Kıymetler9 594.094 569.340İştirakler9 15.000 15.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 69.390.230 68.914.278Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 62.315.146 62.315.146Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 6.729.262 6.716.399Motorlu Taşıtlar6 4.270.049 4.902.189Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.716.041 2.716.041Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar2.1.6ve6 6.789.625 6.047.405Birikmiş Amortismanlar (-)6 -13.429.893 -13.782.902Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 14.557.656 14.409.136Haklar8 25.834.447 24.931.294Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -11.276.791 -10.522.158Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 135.614 266.111Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler17 135.614 266.111DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI84.692.594 84.173.865TOPLAM VARLIKLAR1.382.486.996 1.276.030.751YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 1.957.381 97.540Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 2.012.178 107.995Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -54.797 -10.455Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 359.726.209 302.938.564Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 175.191.514 125.833.696Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 184.534.695 177.104.868Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 33.809.854 30.159.434Alınan Depozito ve Teminatlar19 5.527.963 4.944.556Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 7.111.310 9.250.306Diğer Çeşitli Borçlar19 21.170.581 15.964.572Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 555.807.981 542.525.682Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 300.785.664 297.008.871Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.25 ve 17 1.516.748 1.587.060Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 253.505.569 243.929.751İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 16.177.036 17.975.925Ödenecek Vergi ve Fonlar19 15.184.370 16.994.464Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 992.666 981.461Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19 7.994.347 15.607.610Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -7.994.347 -15.607.610Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 14.444.714 14.159.104Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 14.444.714 14.159.104GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 61.367.198 58.074.199Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 61.367.198 58.074.199Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.043.290.373 965.930.448UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 4.356.760 4.549.662Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 4.478.728 5.037.340Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -121.968 -487.678Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 43.763.324 37.847.812Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 18.957.234 14.840.106Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 24.806.090 23.007.706DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 5.336.063 4.584.432Kıdem Tazminatı Karşılığı23 5.336.063 4.584.432Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 1.553.912 964.291Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.553.912 964.291Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI55.010.059 47.946.197ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE163.069.856 163.069.856(Nominal) Sermaye2.13ve15 163.069.856 163.069.856Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İhraç Primleri15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ15 45.085.969 43.719.212Yasal Yedekler2.597.170 93.016Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi-233.646 0Diğer Kar Yedekleri15 42.722.445 43.626.196GEÇMİŞ YILLAR KARLARI51.151.854 3.211.798GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI22.808.733 50.083.088Dönem Net Karı22.808.733 50.083.088Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI284.186.564 262.154.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE1.382.486.996 1.276.030.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR152.133.785 114.752.295Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)143.140.968 103.336.136Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 150.964.577 100.416.257Brüt Yazılan Primler (+)17 378.295.775 282.711.973Reasüröre Devredilen Primler (-)10ve17 -220.293.359 -176.935.884SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -7.037.839 -5.359.832Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -7.893.921 2.443.048Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -59.049.816 -50.281.328Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 52.942.267 52.787.423Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)-1.786.372 -63.047Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 70.312 476.831Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-1.259.479 2.829.554Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)1.329.791 -2.352.723Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri18.205.315 17.123.128Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-9.122.164 -6.629.290Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)-9.122.164 -6.629.290Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)-90.334 922.321HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-120.239.002 -97.843.501Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -82.153.930 -73.463.077Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17ve29 -72.578.112 -74.128.674Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -144.100.471 -133.620.540Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10ve17 71.522.359 59.491.866Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -9.575.818 665.597Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -50.523.833 -41.181.911Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 40.948.015 41.847.508İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -1.798.384 -1.525.157Faaliyet Giderleri (-)32 -36.286.688 -22.855.267Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI31.894.783 16.908.794HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI31.894.783 16.908.794TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ31.894.783 16.908.794YATIRIM GELİRLERİ34.876.571 30.607.029Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 16.661.707 22.420.694Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi577.620 0Kambiyo Karları4.2 17.637.244 8.186.335İştiraklerden Gelirler0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-34.119.634 -26.029.807Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -1.720.937 -1.671.439Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-18.205.315 -17.123.128Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -11.860.502 -5.474.516Amortisman Giderleri (-)6ve8 -2.332.880 -1.760.724Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-1.848.640 -2.812.769Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -1.882.186 -2.173.226Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)-725.278 -554.994Diğer Gelir ve Karlar975.292 61.613Diğer Gider ve Zararlar (-)-216.468 -146.162Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI22.808.733 13.859.749Dönem Karı veya Zararı30.803.080 18.673.247Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -7.994.347 -4.813.498Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları22.808.733 13.859.749Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri287.027.471 210.618.182Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri5.071.847 13.422.864Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-152.274.201 -143.663.237Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-57.865.091 -40.642.097Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit81.960.026 39.735.712Faiz Ödemeleri (-)-176.765 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-3.957.949 -2.326.446Diğer Nakit Girişleri717.319 1.275.000Diğer Nakit Çıkışları (-)-71.699.938 -50.647.963Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit6.842.693 -11.963.697YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı747.170 26.200Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve8 -1.658.236 -1.294.487Mali Varlık İktisabı (-)11 -64.425.756 0Mali Varlıkların Satışı11 0 0Alınan Faiz20.367.081 25.826.925Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-44.969.741 24.558.638FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-600.816 0Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 -296.044Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-600.816 -296.044KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ5.776.742 2.711.819Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-32.951.122 15.010.716Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 644.966.010 458.801.136Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 612.014.888 473.811.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -140.813 0 0 -140.813 0 -140.813Varlıklarda Değer Artışı0 0 -361.118 0 0 0 0 0 0 361.118 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 13.859.749 0 13.859.749 0 13.859.749Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 93.016 0 0 -28.391.530 28.298.514 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 39.506.181 0 0 93.016 0 7.233.568 13.859.749 2.128.431 225.890.801 0 225.890.801Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 38.422.814 0 0 93.016 0 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 0 262.154.106Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 38.422.814 0 0 93.016 0 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 0 262.154.106Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -542.630 0 0 -542.630 0 -542.630Varlıklarda Değer Artışı0 0 -361.122 0 0 0 0 -233.646 0 361.122 -233.646 0 -233.646Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 22.808.733 0 22.808.733 0 22.808.733Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 2.504.154 0 0 -50.083.088 47.578.934 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 38.061.692 0 0 2.597.170 6.497.258 22.808.733 51.151.854 284.186.564 0 284.186.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841918BIST