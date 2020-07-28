***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 746.572.297 735.460.231Kasa14 20.168 14.316Alınan Çekler14 12 12Bankalar14 640.686.810 607.833.612Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)89.848 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 105.775.459 127.612.291Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR66.480.875 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar45.570.000 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar20.910.875 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0 0Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 397.113.827 354.504.504Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 398.077.100 354.772.281Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -1.830.621 -1.135.125Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 109.653.204 104.783.925Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -108.785.856 -103.916.577İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 71.757 19.732Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar12 71.757 19.732Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 2.041.399 613.122Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 2.067.018 1.158.120Diğer Çeşitli Alacaklar12 -25.619 -544.998Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 101.998.651 98.386.217Ertelenmiş Üretim Giderleri17 93.767.326 86.955.210Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 8.231.325 11.431.007DİĞER CARİ VARLIKLAR12ve19 1.911.981 2.873.080Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar12ve19 1.842.463 2.812.091Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar1.316.190.787 1.191.856.886CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 670.000 584.340Bağlı Menkul Kıymetler9 655.000 569.340İştirakler9 15.000 15.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 68.308.401 68.914.278Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 62.315.146 62.315.146Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 6.875.759 6.716.399Motorlu Taşıtlar6 4.270.049 4.902.189Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.720.026 2.716.041Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar2.1.6ve6 7.187.651 6.047.405Birikmiş Amortismanlar (-)6 -15.060.230 -13.782.902Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 15.333.008 14.409.136Haklar8 27.444.636 24.931.294Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -12.111.628 -10.522.158Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 135.614 266.111Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler17 135.614 266.111DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 249.041 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 249.041 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI84.696.064 84.173.865TOPLAM VARLIKLAR1.400.886.851 1.276.030.751YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 2.045.985 97.540Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 2.162.014 107.995Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -116.029 -10.455Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 333.447.639 302.938.564Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 148.818.020 125.833.696Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 184.629.619 177.104.868Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 22.241.926 30.159.434Alınan Depozito ve Teminatlar19 6.387.902 4.944.556Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 5.157.565 9.250.306Diğer Çeşitli Borçlar19 10.696.459 15.964.572Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 575.401.432 542.525.682Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 289.731.695 297.008.871Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.25 ve 17 2.015.711 1.587.060Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 283.654.026 243.929.751İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 18.997.834 17.975.925Ödenecek Vergi ve Fonlar19 18.063.886 16.994.464Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 933.948 981.461Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19 17.592.063 15.607.610Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -17.592.063 -15.607.610Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 15.466.228 14.159.104Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 15.466.228 14.159.104GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 60.986.409 58.074.199Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 60.986.409 58.074.199Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.028.587.453 965.930.448UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 4.203.561 4.549.662Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 4.441.947 5.037.340Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -238.386 -487.678Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 44.375.068 37.847.812Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 17.268.950 14.840.106Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 27.106.118 23.007.706DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 5.585.957 4.584.432Kıdem Tazminatı Karşılığı23 5.585.957 4.584.432Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 964.291Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 964.291Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI54.164.586 47.946.197ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE163.069.856 163.069.856(Nominal) Sermaye2.13ve15 163.069.856 163.069.856Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İhraç Primleri15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ15 44.690.697 43.719.212Yasal Yedekler2.597.170 93.016Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi-254.625 0Diğer Kar Yedekleri15 42.348.152 43.626.196GEÇMİŞ YILLAR KARLARI51.512.975 3.211.798GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI56.791.132 50.083.088Dönem Net Karı56.791.132 50.083.088Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI318.134.812 262.154.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE1.400.886.851 1.276.030.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR308.581.255 251.416.757Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)289.922.061 223.519.725Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 285.502.380 237.804.837Brüt Yazılan Primler (+)17 728.073.266 571.627.439Reasüröre Devredilen Primler (-)10ve17 -430.292.874 -321.232.764SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -12.278.012 -12.589.838Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 4.848.332 -14.703.940Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -63.000.742 -79.463.419Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 72.822.018 63.169.306Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)-4.972.944 1.590.173Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -428.651 418.828Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-3.588.593 1.029.593Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)3.159.942 -610.765Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri32.963.298 36.554.107Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-15.958.708 -13.938.005Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)-15.958.708 -13.938.005Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)1.654.604 5.280.930HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-231.806.660 -216.281.855Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -165.269.171 -161.963.225Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17ve29 -125.544.896 -143.932.316Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -249.481.649 -281.428.627Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10ve17 123.936.753 137.496.311Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -39.724.275 -18.030.909Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -133.124.024 -55.677.042Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 93.399.749 37.646.133İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -4.098.412 -2.955.745Faaliyet Giderleri (-)32 -62.439.077 -51.362.885Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI76.774.595 35.134.902HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI76.774.595 35.134.902TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ76.774.595 35.134.902YATIRIM GELİRLERİ62.990.496 62.048.978Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 31.177.644 47.495.879Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi2.373.399 0Kambiyo Karları4.2 29.439.453 14.553.099İştiraklerden Gelirler0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-60.178.794 -54.928.241Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -3.570.976 -3.534.436Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 0 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-32.963.298 -36.554.107Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -18.846.468 -11.203.174Amortisman Giderleri (-)6ve8 -4.798.052 -3.636.524Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-5.203.102 -7.654.213Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -6.666.078 -7.064.221Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 1.010.726 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 -402.017Diğer Gelir ve Karlar1.093.614 118.694Diğer Gider ve Zararlar (-)-641.364 -306.669Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI56.791.132 26.414.014Dönem Karı veya Zararı74.383.195 34.601.426Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -17.592.063 -8.187.412Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları56.791.132 26.414.014Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri628.191.177 472.807.662Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri8.106.550 16.842.503Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-280.510.293 -275.547.388Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-190.305.784 -68.898.424Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit165.481.650 145.204.353Faiz Ödemeleri (-)-354.415 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-11.970.524 -6.854.668Diğer Nakit Girişleri335.632 5.283.895Diğer Nakit Çıkışları (-)-119.877.352 -102.808.843Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit33.614.991 40.824.737YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı747.170 26.200Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve8 -3.816.933 -3.720.923Mali Varlık İktisabı (-)11 -64.425.756 0Mali Varlıkların Satışı11 0 0Alınan Faiz31.603.627 49.265.722Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 -650.226Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-35.891.892 44.920.773FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-1.260.596 0Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.260.596 0KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ10.592.985 3.349.925Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış7.055.488 89.095.435Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 644.966.010 458.801.136Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 652.021.498 547.896.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 39.867.299 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 212.171.865Yeni Bakiye163.069.856 39.867.299 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 212.171.865Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-131.747 -131.747 -131.747Varlıklarda Değer Artışı-722.239 722.239Dönem Net Karı (Zararı)26.414.014 26.414.014 26.414.014Yedeklere Transfer15 93.016 -28.391.530 28.298.514Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 39.145.060 93.016 7.242.634 26.414.014 2.489.552 238.454.132 238.454.132Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106Yeni Bakiye163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-555.801 -555.801 -555.801Varlıklarda Değer Artışı-976.868 722.243 -254.625 -254.625Dönem Net Karı (Zararı)56.791.132 56.791.132 56.791.132Yedeklere Transfer15 2.504.154 -50.083.088 47.578.934Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 37.445.946 2.597.170 6.717.733 56.791.132 51.512.975 318.134.812 318.134.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862832BIST